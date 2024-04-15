مع الأهلي يحدث العكس.. توقعات نبيل الحلفاوي لمباراة القمة

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المرتقبة في الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل، ضمن الدوري المصري الممتاز.

وكشف نبيل الحلفاوي، توقعاته للمباراة بتغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس تويتر سابقا.

وقال نبيل الحلفاوي في تغريدة له عبر اكس: «عادة قبل المباريات المهمة يزداد القلق كلما اقتربت المباراة. لكن مع الأهلي يحدث العكس بشكل غريب.. تكون هناك غيابات مؤثرة وقلق من التحكيم وأحيانا إجهاد للفريق أو اللعب في الخارج أمام جمهور صعب. عوامل مقلقة وعدم اطمئنان».

وتابع نبيل الحلفاوي: «وقبل يوم من المباراة إذا بالتفاؤل يتسلل إليك فلا يأتي يومها إلا وقد نسيت كل العوائق وزال القلق وامتلأت ثقة بالفوز وكأن كل شيء على ما يرام!!!».

وأضاف نبيل الحلفاوي، في تغريدة أخرى على موقع اكس: «وأظن أن هذا ما يحدث مع الفريق أيضا.. وربما يكون هو السر وراء فوز الأهلي وهو في أسوء ظروفه بعكس كل التوقعات».

تشكيل الأهلي

وضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال وطاهر محمد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

تشكيل الزمالك

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.