محافظ بني سويف: الاستعداد لبدء موسم حصاد وتوريد القمح

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، الاستعداد لبدء موسم توريد القمح من خلال تجهيز مواقع التخزين والاستلام بدائرة المحافظة والتي تستوعب أكثر من 250 ألف طن.

وقال المحافظ -في تصريح اليوم /الاثنين/- إنه تم عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح وتحديد الكميات المتوقع إنتاجها، وإعداد حملات توعوية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية لتشجيع المزارعين على التوريد؛ لزيادة الكميات الموردة من المحصول المحلي.

ووجه محافظ بني سويف بتشكيل لجنة للإشراف على أعمال توريد واستلام وفرز الأقماح برئاسة التموين وعضوية الزراعة والجهات والأجهزة والإدارات المعنية من المحافظة وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة وموافاة الجهات الرقابية بذلك.

وشدد على عدم استلام أقماح من مواسم سابقة (قديمة) أو أقماح مستوردة أو مخلوطة، مع تكليف جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت (الخيش) الجديدة لتوزيعها علي المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات لتسويق.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ بني سويف أهمية استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لاسيما التعديات في المهد، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي السياق، شكل السكرتير العام حازم عزت، فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية وبمتابعة السكرتير العام المساعد سامي علام، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتم إزالة 34 حالة بالمهد ليصل إجمالي ما تم إزالته خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، كما تم إزالة 91 حالة تعد، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية لمراكز المدن وبين مسؤولي حماية الأراضي الزراعية ومسؤولي الأمن بكل مركز وتوزيع تلك الحالات.