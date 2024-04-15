إعصار مرعب يُطيح بقافلة في الهواء بالمملكة المتحدة

ضرب إعصار مدمر موقعًا للتخييم في ويلز، مسببًا حالة من الذعر والفوضى بين المصطافين، حيث تسبب في إلقاء قافلة في الهواء لمسافة تُقدر بـ 15 قدمًا.

تفاصيل الحادثة

وقع الحادث في موقع Aberystwyth Holiday Village للتخييم في غرب ويلز، حيث ضرب إعصار مفاجئ المنطقة، مُحدثًا أضرارًا جسيمة.

ووثق مقطع فيديو اللحظة المرعبة التي ارتفعت فيها قافلة في الهواء قبل أن تسقط على جانبها.

الدمار والخسائر

تسبب الإعصار في تحطيم نوافذ القافلة وإلحاق أضرار بالغة بهيكلها، ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى في الحادث، لكن المصطافين شعروا بالصدمة والرعب.

ردود الفعل

وصف شهود عيان الحادث بأنه "مُخيف" و"سريالي"، مُعبرين عن امتنانهم لعدم وقوع إصابات، كما أبدت إدارة موقع التخييم قلقها بشأن الحادث، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المصطافين.

ظاهرة الأعاصير

تُعتبر الأعاصير ظاهرة جوية نادرة الحدوث في المملكة المتحدة، ولكنها يمكن أن تكون مدمرة عند حدوثها. وعادة ما تتشكل الأعاصير نتيجة لظروف جوية غير مستقرة، وتتميز برياح دوارة قوية يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة.

التحذيرات والتوعية

تُشدد السلطات على أهمية توخي الحذر واتباع الإرشادات في حالة حدوث أعاصير، بما في ذلك الاحتماء في مكان آمن والابتعاد عن النوافذ والأشجار. كما توصي بضرورة متابعة التنبؤات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

حادث يذكر بخطر الطبيعة

يذكرنا هذا الحادث بقوة الطبيعة وتقلباتها غير المتوقعة، ويؤكد على أهمية الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية القاسية.