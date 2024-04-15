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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي في حماس يكشف شروط الحركة للموافقة على اتفاق مع إسرائيل

عزت الرشق
عزت الرشق

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الاثنين، إن الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، هو الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف شلال الدم والمجـ ازر.

وأضاف الرشق في تصريحات صحفية، أن حماس لن تتنازل عن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين بحرية.

وأشار إلى أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الإفراج عن الأسرى بالقوة فشلت، ولا بديل عن صفقة حقيقية مع المقاومة.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد اتفاقا مؤقتاً للإفراج عن أسراه، ليستأنف بعدها الحرب والإبادة.

وقال الرشق إنه بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب في غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار، لافتا إلى أن استهداف الاحتلال للمدنيين وكل مظاهر الحياة المدنية، علامات هزيمة وليست مقدمات انتصار.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن الاحتلال الإسرائيلي منبوذ، والرأي العام العالمي في صف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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