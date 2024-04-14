الرئيس الإسرائيلي: رفض حماس لمقترحات وقف إطلاق النار سيدفعنا لاتخاذ "الإجراء اللازم"

أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، أن رفض حماس لاقتراح وقف إطلاق النار الأخير يشير إلى احتمال القيام بمزيد من الأعمال الإسرائيلية في غزة.

وادعى “هرتزوغ”، في مقابلة صحفية أجراها مؤخراً، أن هذا الرفض هو الخامس على التوالي من قبل حماس لمقترحات وقف إطلاق النار التي طرحتها إسرائيل.

وقال في بيان “أشعر بالإحباط المتزايد إزاء رفض حماس المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، مما يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تشعر بأنها مضطرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع”.

ويأتي رفض اقتراح وقف إطلاق النار وسط التوترات المستمرة في المنطقة، مع تأكيد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض حماس النظر في صفقة إعادة الرهائن الإسرائيليين.

ويسلط الخبر الضوء على الضغوط المتزايدة على إسرائيل للرد على رفض حماس، مع توقع شن هجوم على مدينة رفح.

ومع ذلك، حذر الحلفاء الغربيون لإسرائيل من مثل هذا الإجراء، معربين عن مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل على مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في المنطقة.

توفر المقابلة مع هرتزوغ نظرة ثاقبة لوجهة نظر إسرائيل بشأن الوضع في غزة وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع رفض حماس المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار.

ومع تصاعد التوترات، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في المنطقة، ويؤكد الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية لمنع المزيد من تصعيد الصراع.