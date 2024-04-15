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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة أهالي فوة.. محافظ كفرالشيخ يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنديون |صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنديون الصحية بمركز فوة، وذلك لتلبية احتياجات أهالي مدينة فوة والقرى المجاورة من خدمات العلاج الطبيعي.

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وأكد محافظ كفر الشيخ أن افتتاح هذا القسم الجديد يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى المزيد من المشاريع الصحية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأشاد المحافظ بالتجهيزات والمعدات الحديثة التي تم تجهيز القسم بها، والتي تتيح تقديم أفضل الخدمات للمرضى، موضحاً أن القسم يُسهم في توفير خدمات العلاج الطبيعي للمواطنين في مكان واحد، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، والارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القسم الجديد يضم العديد من الأجهزة الحديثة، بما في ذلك جهاز الموجات الفوق صوتية الذي يستخدم لعلاج الالتهابات المصاحبة لأمراض العظام والأعصاب، مثل خشونة الركبة والمفاصل والتهاب العصب السابع، وجهاز التنبيه الكهربائي، والذي يستخدم لتخفيف الآلام المصاحبة لأمراض العظام والأعصاب، وجهاز علاج «الوذمات الليمفاوية»، وجهاز الليزر لعلاج الالتهابات وتحفيز التئام الأربطة والجروح.

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