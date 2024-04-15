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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال عطلة العيد.. علاج 5649 مريضا و87 جراحة بمستشفى كفر الشيخ العام

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام 5649 مريضًا في قسم الطوارئ، من بينهم 90 حالة حادث سير و 16 حالة تسمم، خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال بيان، اليوم، إنه تم إجراء 87 عملية جراحية، منها 36 جراحة كبرى و 9 جراحات ذات مهارة عالية، فضلاً عن حجز 70 مريضًا في أقسام الرعاية المركزة للكبار و 13 حالة في رعاية الأطفال.

وتابع، كما استقبل المستشفى 15 حالة جلطة حادة بالقلب، تم إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات لهم وخرجوا جميعًا بحالة جيدة.

وأشار «شقوير» إلى أن المستشفى بإشراف الدكتور عبد الرازق حسين، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، قد أعد خطة مسبقة للتعامل مع هذه الزيادة في عدد المرضى، شملت إنشاء غرفة أزمات وفريق انتشار سريع من الأطباء لمواجهة أي طارئ.

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