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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جري ورايا جمل|ندى ماهر: حسيت إن سوسن بدر أمي فعلا في قلع الحجر

الفنانة ندى ماهر
الفنانة ندى ماهر

قالت الفنانة ندى ماهر إنها محبة للتمثيل والرقص والغناء منذ أن أتمت العام الأول من عمرها، فمنذ إن كانت طفلة كانت ترغب في الاشتراك بفنون الرقص والتمثيل والغناء في مدرستها.


وأكدت ماهر خلال لقائها ببرنامج "انتي" المذاع على فضائية “اي تي سي”، علي حبها للفوازير والاستعراض، لافتة إلى أنها لم يكن في حسبانها المشاركة في دور  بمسلسل قلع الحجر، حيث تواصل معاها المخرج محسن الشوادي، مشيرة إلى أن لغة المسلسل صعيدي وتمثيل مثل هذا الدور ليس بالسهل ولكنها حاولت إيجاده اللكنة الصعيدي.


وأشادت  ندى بأداء الفنانة العظيمة سوسن بدر قائلة: لديها طلة كبيرة ووصفتها ب " الملكة" مؤكدة أنها أجادت التمثيل أمام سوسن بدر  شعرت بأنها والدتها بالدور في المسلسل.

 

وتابعت:" جري ورايا جمل أثناء التصوير مبينة أن هذا الموقف كان مرعبا ومهنة التمثيل مهنة صعبة ومتعبة".

التمثيل سوسن بدر مسلسل قلع الحجر الرقص

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