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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير عاجل.. بعوض يحمل فيروسا قاتلا ينتشر في الولايات المتحدة

صدى البلد

أصدرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة تحذيرًا عاجلًا بشأن انتشار نوع من البعوض يحمل فيروسًا قاتلًا يُعرف باسم "فيروس شرق النيل" (West Nile Virus).

تفشي الفيروس

تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس شرق النيل في العديد من الولايات، ما أثار مخاوف من تفشي واسع النطاق للفيروس.

 وينتقل الفيروس إلى البشر عن طريق لدغات البعوض المصاب.

أعراض الإصابة

تتراوح أعراض الإصابة بفيروس شرق النيل من خفيفة إلى شديدة، وقد تشمل الحمى والصداع وآلام الجسم والغثيان والتقيؤ. 

وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي الفيروس إلى التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، والتي قد تكون قاتلة.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

يُعتبر كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من فيروس شرق النيل.

إجراءات الوقاية

توصي السلطات الصحية باتخاذ الإجراءات التالية للوقاية من لدغات البعوض:

استخدام طارد الحشرات الذي يحتوي على DEET أو بيكاريدين أو زيت الليمون أو الأوكالبتوس.

ارتداء ملابس بأكمام طويلة وسراويل طويلة عند الخروج في الهواء الطلق، خاصةً خلال ساعات المساء والصباح الباكر عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا.

تجنب المناطق التي يتواجد فيها البعوض بكثرة، مثل المناطق القريبة من المياه الراكدة.

التخلص من المياه الراكدة حول المنازل، حيث يتكاثر البعوض.

جهود مكافحة البعوض

تعمل السلطات المحلية على تكثيف جهود مكافحة البعوض، بما في ذلك رش المبيدات الحشرية في المناطق الموبوءة.

التوعية بأهمية الوقاية

تُشدد السلطات الصحية على أهمية توعية الجمهور بمخاطر فيروس شرق النيل واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من لدغات البعوض.

الوضع الحالي

تواصل السلطات الصحية مراقبة الوضع عن كثب وتحديث الإرشادات حسب الحاجة. ويُنصح الجمهور بالبقاء على اطلاع على آخر التطورات واتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها.

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