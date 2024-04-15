بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|المواني الكيني يفوز على جامعة ولفز الزيمبابوي ‏

تغلب فريق المواني الكيني على نظيره فريق جامعة ولفز الزيمبابوي بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا من جانب المواني الكيني، ليحقق الفوز على منافسه الزيمبابوي بفضل حائط الصد والضربات الساحقة.
تقدم المواني في الشوط الأول بنتيجة 25- 13، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-13، ليعود الفريق الزيمبابوي في الشوط الثالث ويفوز بنتيجة 25-18، وحسم الفريق الكيني الشوط الرابع والمباراة بالفوز بنتيجة 27-25.