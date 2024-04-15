بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|المواني الكيني يفوز على جامعة ولفز الزيمبابوي ‏

تغلب فريق المواني الكيني على نظيره فريق جامعة ولفز الزيمبابوي بنتيجة 3-1، في إطار ‏منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي ينظمها الأهلي خلال ‏الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.‏

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا من جانب المواني ‏الكيني، ليحقق الفوز على منافسه الزيمبابوي بفضل حائط الصد والضربات الساحقة.‏

تقدم المواني في الشوط الأول بنتيجة 25- 13، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-‏‏13، ليعود الفريق الزيمبابوي في الشوط الثالث ويفوز بنتيجة 25-18، وحسم الفريق الكيني ‏الشوط الرابع والمباراة بالفوز بنتيجة 27-25.‏

