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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|المواني الكيني يفوز على جامعة ولفز الزيمبابوي ‏

صدى البلد

تغلب فريق المواني الكيني على نظيره فريق جامعة ولفز الزيمبابوي بنتيجة 3-1، في إطار ‏منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي ينظمها الأهلي خلال ‏الفترة  من 12 إلى 24 أبريل الجاري.‏

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا من جانب المواني ‏الكيني، ليحقق الفوز على منافسه الزيمبابوي بفضل حائط الصد والضربات الساحقة.‏

تقدم المواني في الشوط الأول بنتيجة 25- 13، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-‏‏13، ليعود الفريق الزيمبابوي في الشوط الثالث ويفوز بنتيجة 25-18، وحسم الفريق الكيني ‏الشوط الرابع والمباراة بالفوز بنتيجة 27-25.‏
 

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