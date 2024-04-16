أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء.. أول تعليق لرئيس نادي الزمالك على هزيمة الأهلي.. إسرائيل تختبر رغبة النازحين في العودة لشمال غزة| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

حذر الإعلامي أحمد موسى، من احتمالية نشوف حرب بعد الرد الإسرائيلي المرتقب على ايران، مشيرا إلى أن إسرائيل اتحذت قرار بضرب مواقع داخل الأراضي الإيرانية.



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أول تعليق لرئيس نادي الزمالك على هزيمة الأهلي

علق الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة في بطولة الدوري العام.

قال حسين لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن حظ افضل للنادي الأهلي في المباراة المقبلة ومبروك لنادي الزمالك.



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مكسبش من 20 سنة.. تعليق ناري من أحمد موسى على نتيجة القمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة في بطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن الحكم إبراهيم نور الدين كانت عليه علامات استفهام من قبل الأهلي والزمالك.

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الأهلي وِحش.. رضا عبد العال عن مباراة القمة: الزمالك كسر غرور كولر

علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2 /1.

وقال رضا عبد العال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم " المذاع على قناة "تن": "النادي الأهلي كان وحش في مباراة القمة"، مضيفا:"الزمالك كسر غرور كولر المدير الفني للنادي الأهلي".

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الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تختبر رغبة النازحين في العودة لشمال غزة|فيديو

قالت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عددًا من النازحين توجهوا في محاولة للعودة إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع ولكنهم فوجئوا عند شارع الرشيد ومن ثم تم إطلاق النار بشكل كثير عليهم، معظمهم أطفال ونساء.

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12 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبي لشركات الصرافة

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي رفح السحب اليومي إلى ٣٠ الف من ماكينات إيه تي إم، مشيرا إلى أنه هذا القرار تشجيع للشمول المالي. وأضاف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعد خطوة استراتيجية جيدة وتدعم النشاط الافنصادي في مصر والشمول المالي، لافتا الى أن البنك المركزي يعمل لصالح الاقتصاد المصري من خلال القرارات المختلفة. وفي السياق نفسه أشار الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إلى أن 12 مليار جنيه دخلوا البنك المركزي حصيلة بيع النقد الأجنبي لشركات الصرافة، مؤكدا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أثر بعض الشيء على الاقتصاد.



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بعد الحكم على المتهم.. محامي حبيبة الشماع: قرار المحكمة أثلج صدورنا

علق محمد الأمين، محامي حبيبة الشماع، على حكم المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم السائق، مشيرا إلى أن هذا الحكم أثلج صدر أسر الضحايا.

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كاتب صحفي: تحركات مصرية للتهدئة في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. فيديو

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، إن وزير الخارجية المصري أجرى سلسلة من الاتصالات بالأمس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، وتداعيات هذا الهجوم والمخاوف التي أثارت الكثير من دول العالم، خوفاً من أن تتصاعد الأمور وتصل إلى منعطف لا يمكن احتوائه.



القاهرة الإخبارية: عبور 235 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم

قال مراسل القاهرة الإخبارية أيمن عماد، إن 235 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من العبور من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.