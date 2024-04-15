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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكسبش من 20 سنة.. تعليق ناري من أحمد موسى على نتيجة القمة

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة في بطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن الحكم إبراهيم نور الدين كانت عليه علامات استفهام من قبل الأهلي والزمالك.


وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه جميع الأهداف التي سجلت في النادي الأهلي كانت بسبب كوارث خط الدفاع، متابعا أن حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير حارس مرمى أمين.


وتابع أحمد موسى، أن الأهلي ضغط على الزمالك بعد هدف التعادل، والزمالك استطاع في النهاية هزيمة الأهلي، والحكم لم يضيف دقيقهة واحدة بعد ال ٦ دقائق المحسوبة، والزمالك لم يلعب وكسب اللقاء، لافتا إلى أن آخر فوز للزمالك على الأهلي كان منذ عشرين عاما بهدف جمال حمزة.
 

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