القاهرة الإخبارية: عبور 235 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم

قال مراسل القاهرة الإخبارية أيمن عماد، إن 235 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من العبور من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن هذا العدد الكبير من الشاحنات في هذا اليوم، تحديداً في الساعات الأولى، يعكس أنه بنهاية هذا اليوم سيزيد عن 300 شاحنة مساعدات إنسانية، موضحا أنه يمثل العدد المستهدف، والذي أعلنت عنه مصر .

وتابع" شهد اليوم تدفقا في عدد الحالات المصابة إلى 12 حالة، والذين خضعوا لعملية التشخيص المبدئي داخل معبر رفح، من خلال هيئة الإسعاف المصرية المتأهبة على مدار الساعة، لاستقبال أي من الحالات التي يتمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من إيصالها منفذ رفح البري.

