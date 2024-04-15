كاتب صحفي: تحركات مصرية للتهدئة في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. فيديو

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، إن وزير الخارجية المصري أجرى سلسلة من الاتصالات بالأمس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، وتداعيات هذا الهجوم والمخاوف التي أثارت الكثير من دول العالم، خوفاً من أن تتصاعد الأمور وتصل إلى منعطف لا يمكن احتوائه.

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر عبرت في بيان للخارجية طالبت فيه بضرورة التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والنهي عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة، موضحا أن وزير الخارجية أعرب من خلال الاتصالين الهاتفيين مع حسين أمير عبد اللهيان ويسرائيل كاتس، وزيرا خارجية إيران وإسرائيل، قلق مصر البالغ لاستمرار حالة التصعيد غير المسبوقة بين البلدين، لافتا إلى أن مصر مستعدة لتكثيف الجهود من أجل نزع الأزمة والعمل على اتاحة الفرصة للحلول والجهود الدبلوماسية.

وتابع نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من أن استمرار التصعيد من شأنه أن يعرض المنطقة بأسرها إلى عدم استقرار واتجاه بؤر التصعيد إلى مناطق أخرى، الذي من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة بشكل تام.

