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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تؤجل اجتياح رفح بسبب الهجوم الإيراني.. تفاصيل

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

كشف مصدران إسرائيليان أن تل أبيب كان من المقرر أن تتخذ خطواتها الأولى نحو هجوم بري في رفح هذا الأسبوع، لكنها أخرت هذه الخطط لأنها تدرس الرد على الهجوم الإيراني.

وأطلقت إيران 300 صاروخ وطائرة بدون طيار باتجاه إسرائيل ليلة الأحد، مما أدى إلى مرحلة جديدة من التوتر والمواجهة في الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الهجوم الإيراني دفع إسرائيل إلى تأجيل خططها لاجتياح رفح حيث يعيش حاليا أكثر من مليون شخص. 

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتزم إسقاط منشورات على أجزاء من المدينة اليوم الاثنين. 

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل لا تزال مصممة على تنفيذ هجوم بري في المدينة الجنوبية، على الرغم من أن توقيت إجلاء المدنيين والهجوم البري القادم لا يزال غير واضح في الوقت الحالي. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهمية غزو رفح من أجل تفكيك ما تبقى من كتائب حماس، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة لثنيها عن الهجوم البري الشامل.

وأشار إلى أن مستقبل الحرب في غزة والهجوم البري القادم في رفح يأخذان في الاعتبار أيضًا نقاش مجلس الحرب حول الرد المحتمل على الهجوم الإيراني.

ولفت إلى أن الرد العسكري الذي يهدد بتصعيد الصراع مع إيران من شأنه أن يجذب انتباه المؤسسة العسكرية ومواردها بعيداً عن غزة، حيث تعهدت الحكومة الإسرائيلية بإلحاق هزيمة كاملة بحماس.

الهجوم الإيراني مصدران إسرائيليان إسرائيل

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