أول تعليق لرئيس نادي الزمالك على هزيمة الأهلي

علق الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة في بطولة الدوري العام.

قال حسين لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن حظ افضل للنادي الأهلي في المباراة المقبلة ومبروك لنادي الزمالك.

الزمالك قدم مباراة عظيمة والأهلي كان أفضل في نصف الشوط الثاني عن الزمالك.

وتابع أحمد موسى، أن الزمالك استطاع في النهاية هزيمة الأهلي في القمة، واستطعنا إعادة الفرحة لجماهير نادي الزمالك.

