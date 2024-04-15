الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

حذر الإعلامي أحمد موسى، من احتمالية نشوف حرب بعد الرد الإسرائيلي المرتقب على ايران، مشيرا إلى أن إسرائيل اتحذت قرار بضرب مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الضربة ستكون الليلة وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية وامريكية، وتساؤلات كيف ستعبر المقاتلات الإسرائيلية لضرب إيران.

وتابع أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف بجوار إسرائيل كالعادة، وهذه الضربة محتمل أن تكون ضد منشآت نووية إيرانية، وانهاء امتلاك إيران قنبلة نووية.