بعد الحكم على المتهم.. محامي حبيبة الشماع: قرار المحكمة أثلج صدورنا

علق محمد الأمين، محامي حبيبة الشماع، على حكم المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم السائق، مشيرا إلى أن هذا الحكم أثلج صدر أسر الضحايا.

وأضاف محمد الأمين، محامي حبيبة الشماع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن المتهم تمت إحالته لمحكمة الجنايات في 3 اتهامات أولها الشروع في قتل أنثى، متابعا أن هناك شكاوى ضد هذا السائق سابقة بين بعض عملاء أوبر والشركة.

وتابع محمد الأمين محامي حبيبة الشماع، “نعتبر اليوم جاء نصف حق حبيبه، والباقي من شركة أوبر الفترة المقبلة”، مشيرا الى أن الاستئناف غير مُجدٍ من قبل المتهم في هذه القضية والتي تشغل الرأي العام.