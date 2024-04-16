رئيس تحرير «الأهرام»: لدينا حساب على «التيك توك» لمخاطبة هذه الشريحة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن التواجد على منصات التواصل الاجتماعي مهم للغاية، وهناك خطوات كثيرة تم اتخاذها ومؤخرا الأهرام أصبح لديها حساب على «التيك توك»، ومن المعروف أن كل وسيلة من هذه الوسائل لديها «ستايل» مختلف في المحتوى، لمخاطبة الشريحة المترددة على هذه المنصة.

وأضاف «منير»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك اهتماما كبيرا من الهيئة الوطنية للصحافة بملف التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي التطوير لا يقتصر فقط على الصحافة أو محتواها أو الارتقاء بها لكن أيضا على تواجد الصحافة القومية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع: «هناك خطة تدريبية أجريت في الهيئة وكان جزء منها خاص بالتواصل الاجتماعي والتدريب لكل مستويات العمل الصحفي بداية من القيادات العليا من مديري التحرير لرؤساء الأقسام إلى المحررين لمختلف فنون العمل الصحفي».