شعبة المخابز تفجر مفاجأة عن موعد انخفاض سعر الدقيق السياحي.. فيديو

أوضح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أنه خلال فترة شهر رمضان كان استهلاك للخبر اقل من المعدل الطبيعي الأمر الذي ادى الى تحريك لسعر الدقيق الفاخر خاصة وبعد انخفاض سعر الدولار اعتمد الدقيق الفاخر في استيراده على سعر الدولار.



وكشف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة تقديم الإعلامية لبني عسل عن سعر الدقيق فقد انخفض سعر الدقيق في الطن من ٢٠ الف جنية للطن وصل الى ١٦ ألف جنيه للطن، ويتم التواصل مع أصحاب المخابز السياحية ويتم انعقاد اجتماع صباح غد الساعه ١ مساءا برئاسة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك لحسم هذه الأمور، مردفا أنه من المتوقع تثبيت سعر الدقيق للسير على وجه ثابت للتكلفة متفق عليه.