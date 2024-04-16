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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشال 15 جثة من محيط مستشفى الشفاء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

انتشال 15 جثة الاثنين
انتشال 15 جثة الاثنين من محيط مستشفى الشفاء

قال سكان غزة والطواقم الطبية لشبكة CNN إنه تم انتشال 15 جثة الإثنين من محيط مستشفى الشفاء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة قبل أسبوعين.

ويبحث العاملون في مجال الصحة والمقيمون في شمال غزة عما يعتقدون أنها مقابر جماعية ويبحثون عن أحبائهم بعد أن قالوا إن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين وتركت جثثهم لتتحلل خلال حصارها للمجمع الذي استمر أسبوعين.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في غزة لشبكة CNN الأسبوع الماضي إنه تم انتشال مئات الجثث من المناطق المحيطة بمجمع المستشفى منذ انتهاء الحصار في الأول من أبريل.

ويظهر مقطع فيديو صورته شبكة سي إن إن يوم الاثنين العاملين في المجال الطبي، وبعضهم يرتدي سترات تحمل علامة الأمم المتحدة وهم يتجولون في الموقع فوق أكوام من الرمال، ويستخرجون الجثث. ويمكن رؤية أكياس الجثث البيضاء على جانب موقع التنقيب، بعضها مكتوب عليه عبارة 'جثة مجهولة الهوية' وبعضها مكتوب عليها أسماء أشخاص.

وقال محمد الخطيب، من سكان غزة قال لشبكة سي إن إن 'اليوم أودّع والدتي التي كانت داخل مستشفى الشفاء أثناء اجتياح وهجوم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على هذا المجمع الطبي الذي تحول إلى كتلة كبيرة من الركام' 

واضاف 'الجيش الإسرائيلي يحرم المرضى والممرضين والأطباء والنازحين من الماء والدواء والغذاء'.

وتابع إن والدة الخطيب، خولة الخطيب، كانت تبلغ من العمر 75 عامًا عندما تم نقلها إلى المستشفى قبل ثلاثة أيام من الحصار العسكري الإسرائيلي للمجمع وحي الرمال المحيط به، وقُتلت بعد ثلاثة أيام.

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