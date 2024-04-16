أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثان.. فيديو

كشف أيمن دجيش، الحكم الدولي السابق، عن خطأ وحيد ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين في مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

وقال أيمن دجيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «طاقم التحكيم يمكن أن نعطيه 8.5 والمباراة كانت صعبة لأنها مباراة قمة».

وأكد أيمن دجيش أن التحكيم المصري أجاد في كل مباراة قمة أدارها، خلال الفترات الأخيرة.

وأشار أيمن دجيش إلى أن الخطأ الأهم في المباراة هي لقطة الإنذار الثاني غير المحتسب ضد كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، مضيفًا أن اللاعب كان يستحق الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء.

وعقّب أيمن دجيش قائلًا: «هذا هو الخطأ الوحيد لطاقم التحكيم في مباراة اليوم.. وتقنية الـ«VAR» لم يكن بإمكانها التدخل في هذه الحالة لأن وفقًا للبروتوكول تقنية الـ«VAR» لا تتدخل في الإنذارات حتى لو كان الإنذار الثاني، بينما تدخلت فقط في حالات الطرد المباشر».

وأشار أيمن دجيش إلى أن قرار ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك كان غير صحيحًا، واستدعاء تقنية الـ«VAR» للحكم في هذه الحالة كان رائعًا.

وحقق الزمالك الانتصار على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، احتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ويدين الزمالك بالفضل في الانتصار لمهاجمه التونسي سيف الجزيري الذي أحرز هدفي انتصار الزمالك في الدقيقتين 44 و86 من زمن المباراة، بينما أحرز أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة 21 في المركز العاشر خلف الأهلي صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط، لكن يتبقى للمارد الأحمر مباراتين أكثر من الفارس الأبيض.

