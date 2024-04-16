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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

منتشر جدا .. طرق علاج برد المعدة سريعا

صدى البلد

يشكو الكثير من أوجاع والألم المعدة مع تغيرات الجو وهو مايعرف بـ (برد المعدة). 
 

وهو الاسم الشائع لالتهاب يصيب المعدة والأمعاء تسببه عدة فيروسات وليس فيروسا واحدا مثل: النورو، الروتا والادينو حسب وصف الأطباء. 
 

أعراض برد المعدة 

ويمكن أن تستمر الأعراض من 3 إلى 10 أيام
وتختلف الأعراض بين 
صداع.
إسهال شديد.
غثيان.
قيء مستمر.
ارتفاع في درجة حرارة الجسم.
ألم في منطقة البطن.
فقدان الشهية.
قشعريرة.

طرق علاج برد المعدة:


. أخذ قسط من الراحة.
. شرب الكثير من السوائل.
. تجنب الأطعمة الدهنية والغنية بالسكر.
. الابتعاد عن الكافيين والكحول.
. شرب شاي الزنجبيل أو النعناع.
. التركيز على تناول الأرز والموز.
. الابتعاد عن منتجات الألبان.

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