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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

صدى البلد

بعد العيد تود كل أم تقديم اكلات بسيطة وغير مكلفة لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل المسقعة بشكل صحي، وبمذاق لذيذ جدا.

مكونات عمل المسقعة
2 ك باذنجان مقطع شرائح
3 فلفل رومي
6 فصوص ثوم مفروم
ملح وفلفل حسب الرغبة
1/4 ملعقه صغيره زنجبيل
1/4 ملعقة صغيره بابريكا
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 ك ونصف طماطم مفرومة
1 معلقة كبيرة صلصة


طريقة تحضير المسقعة


- نضع الزيت والثوم في صينية ونحمر الثوم ونضيف الفلفل والملح.
- ثم نضيف الطماطم المفرومه مع الصلصة ونتركها على نار متوسطة في هذا الوقت نشوى شرائح الباذنجان برشة زيت في الفرن.
- عند الانتهاء من الكمية ونشوى الفلفل الرومي نضيفهم إلى الصلصة ونضع الزنجبيل والبابريكا ونغطي عليها لمدة 10دقائق.. وتقدم بالهنا والشفا.

المسقعة طريقة عمل المسقعة الباذنجان اكلات بسيطة الفلفل الرومي الطماطم

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