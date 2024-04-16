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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتوطيد التعاون الاقتصادي والتنموي.. وزير الخارجية السعودي يبدأ زيارة مهمة إلى باكستان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف يستقبل وزير الخارجية الأمير ‎فيصل بن فرحان ووفد المملكة رفيع المستوى.

و ضم الوفد السعودي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية  بندر الخريف، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وسفير السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الباكستانية في العاصمة إسلام آباد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في كافة المجالات، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.

كما بحث الجانبان أوجه توطيد التعاون الاقتصادي والتنموي، ومناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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