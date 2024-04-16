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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«مآذن وقباب».. معرض يوثق جمال مدينة الألف مئذنة بمناسبة يوم التراث العالمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، تفاصيل معرض يوثق جمال مدينة الألف مئذنة بمناسبة يوم التراث العالمي، قائلا: إنه في يومي 18 و19 يتم الاحتفال باليوم العالمي للتراث، وهو يوم يحتفل به العالم من خلال منظمة اليونسكو.

وأضاف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر تشارك كل عام بفاعلية ترصد أهمية التراث المعماري والعمراني في مصر، موضحا أن عنصر المأذنة والقبة هم العنصر المؤثر فى العمارة الإسلامية.

وتابع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أنه من خلال الصور تم رصد صور تاريخية أعدتها لجنة حزب التراث  العربية وهي لجنة كان لها دور كبير فى تسجيل التراث المعماري والعمراني والأثار في مصر، لترصد مراحل تطوير تصميم المأذنة والقبة على مستوي العصور المختلفة.

المهندس محمد ابو سعده التنسيق الحضارى جهاز التنسيق الحضاري مدينة الألف مئذنة يوم التراث العالمي

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