الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية لإفراغ بيت حانون وشرق جباليا من مواطنيها

أفادت قناة ميادين الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر صحفية حول ما يجري في بيت حانون وشرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت المصادر أن عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي لإفراغ بيت حانون من مواطنيها وشرق جباليا ، مضيفة أن الاحتلال ينفذ منذ امس عملية عسكرية في بيت حانون وشرق جباليا.

وأكدت المصادر أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تجاه مراكز الايواء في بيت حانون وتم محاصرة مدرسة مهدية الشوا منذ الليلة الماضية التي يتواجد فيها مئات النازحين.



وأوضحت المصادر أنه تم إنشاء مركز تحقيق ميداني خلف المدرسة والطلب من النساء خلع الحجاب، مؤكدة أنه تم إجبار كل العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها واعتقال عدد من الشباب الفلسطينين.

ولفتت المصادر إلى أن كل ذلك جاء في ظل قصف مدفعي عنيف وقصف من الطيران الحربي واطلاق نار كثيف، مضيفة حتى هذه اللحظة تتواجد الآليات العسكرية بالقرب من منطقة ابوصفية شرق جباليا و بيت حانون.