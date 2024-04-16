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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق إرشادية بمديرية الزراعة ببني سويف تجوب قري المحافظة

صدى البلد

نفذ الفريق الإرشادي الريفي بمديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف عدد من الأنشطة الإرشادية بمركز الفشن حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولى العنب والبرسيم والإنتاج الحيوانى فى قرية صفط العرفا.

 

يأتي ذلك استمرارا لأنشطة وفعاليات الفرق الإرشادية الريفية التى نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات تحت رعاية وإشراف  الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

 

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 وتم فحص النباتات والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه؛  وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة، الرى ، وكذا المكافحة المتكاملة والآفات والحشائش وإستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على إستفساراتهم  من  الخبراء المشاركين فى الفريق.


وتكونو الفريق الارشادى الريفى من
 ا. د. الهام فاروق محمود معهد وقاية النباتات'  ا. د حسين محمد احمد معهد بحوث الاقتصاد الزراعى ، ا.د شمحمود ياسين معهد بحوث  الانتاج الحيوانى ، د جمعه عرفات عبد الواحد معهد بحوث امراض النباتات، د  احمد حنفى محمود معهد بحوث امراض النباتات  د. احمد رجب محمد معهد البساتين م محمد عبد العزيز مديرية الزراعة ببنى سويف
 م عبد المطلب عبدالقوى عبد المطلب بساتين المديرية

الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الارشاد الخبراء المشاركين بحوث الزراعية بدء بحوث الاقتصاد الزراعي رئيس مركز البحوث الزراعية حصاد وتوريد القمح معهد بحوث الاقتصاد الزراعي موسم حصاد وتوريد القمح معهد بحوث أمراض النباتات معهد بحوث الانتاج الحيواني وتوريد القمح معهد البساتين

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