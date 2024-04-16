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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: اعتماد مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية من هيئة الرقابة GAHAR

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصول مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية على الاعتماد المبدئي للجودة GAHAR كأول مستشفى تابع لقطاع الطب العلاجي، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن الوزارة تسعى إلى إعتماد جميع المنشآت الطبية التابعة لها وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" والمعتمدة دولياً من الإسكوا، وذلك في إطار تحقيق معايير الجودة في الرعاية الصحية وسلامة وأمان المريض.

                                            
ولفت عبدالغفار إلى أهمية تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها، وخاصة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال تحقيق معايير الجودة في الرعاية الصحية وسلامة وامان المريض وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية والعمل على التحسين المستمر لتلك الخدمات.


الجدير بالذكر   أن  16 مستشفى تابعة لوزارة الصحة ، قد حصلت على الاعتماد المبدئي للجودة "GAHAR" خلال الفترة من مارس 2023 وحتى فبراير 2024، وهم مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومستشفيي بهتيم للجراحات التخصصية بالقليوبية ومركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحى بالقاهرة التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى 13 مستشفى تابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ، وهم مركز أورام دمنهور بالبحيرة ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة، ومركز الكبد و الجهاز الهضمي بههيا بالشرقية، ومستشفيات دار الشفاء والبنك الأهلي للرعاية المتكاملة والزيتون التخصصي وأورام دار السلام  هرمل والقاهرة الفاطمية و 15 مايو التخصصى بمحافظة القاهرة، بجانب مستشفيات مركز أورام المنيا ومستشفى ملوى التخصصى وسمالوط التخصصى ومستشفى ديرمواس التخصصي بمحافظة المنيا.

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