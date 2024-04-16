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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بـ2.8 مليون جنيه

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية، الشرقية" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن الإسكندرية والشرقية، قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما.

كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.. وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما، وسيارة.

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,800 مليون جنيه تقريباً. 

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