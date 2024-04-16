بمشاركة مصرية.. الأردن تنفذ 5 إنزالات جوية على قطاع غزة

نجحت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء في تنفيذ ، 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية؛ فقد شاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الامريكية، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

فيما أكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 84 إنزالاً جوياً أردنياً، 190 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.