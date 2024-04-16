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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد فوزها بجائزة زايد عن رواية "الحلواني".. ريم بسيوني تلتقي جمهورها بمعرض أبو ظبي للكتاب

ريم بسيوني
ريم بسيوني

أعلنت إدارة جائزة الشيخ زايد بدولة الإمارات عن موعد الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز على الفائزين بالجائزة للعام 2024 والذي تقرر أن يكون يوم 30 مارس 2024 بأبو ظبي. 


يُذكر أنه كان قد تم الإعلان عن فوز الكاتبة ريم بسيوني بجائزة زايد فرع الأداب للعام 2024 عن روايتها" الحلواني... ثلاثية الفاطميين".

وأكدت ريم بسيوني أنها ستتسلم الجائزة في الحفل الرسمي يوم 30 ابريل الجاري، كما ستلتقي جمهورها لمناقشة روايتها الفائزة بجائزة الشيخ زايد  يوم 3 مايو 2024، على هامش معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.


من جانبها قالت بسيوني: "سعيدة لحصولي على جائزة الشيخ زايد التي تمثّل لحظة فريدة في حياتي الأدبية، أنا ممتنة جدًا لكل من شجعني، هذا التكريم يعني لي الكثير، وهو إشارة لي بأنني على الطريق الصحيح ككاتبة"
وتابعت " فخورة بالتقدير الذي حظيت به وبالعمل الذي قدمته، وفي الوقت نفسه واثقة في قدرة الكلمات على تحقيق التغيير والتأثير الحقيقي في حياة الناس، سأستخدم هذه الفرصة لمشاركة قصص جديدة وأفكار ملهمة مع العالم".


تدور أحداث رواية "الحلواني... ثلاثية الفاطميين" الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر في عام 2022 حول مرحلة غامضة من تاريخ مصر في فترة حكم الفاطميين من خلال ثلاث شخصيات رئيسية حفيد جوهر الصقلي، بدر الجمالى، وصلاح الدين الأيوبي. وتفاعل تلك الشخصيات مع الشخصيات والأحداث السياسية والاجتماعية في حينها. 


وتُعد رواية "الحلواني..ثلاثية الفاطميين" استكمال لمشروع ريم بسيوني الذي بدأته في روايتها الشهيرة" أولاد الاناس... ثلاثية المماليك"، ثم رواية "القطائع .. ثلاثية ابن طولون"؛ حيث تواصل التنقيب في جوانب الحياة في مصر في ظل ممالك تركت آثارها في التاريخ والسياسة والمعمار والحياة الاجتماعية لتصحبنا في رحلة جديدة مليئة بالرومانسية والحكايات التي تخلد حياة البشر في مصر.


وتُعدّ جائزة الشيخ زايد للكتاب من أرفع الجوائز العربية قيمةً وتقديرًا، وهي تُمنح تقديرًا لإسهامات الفائزين في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية.
 

الجدير بالذكر أن ريم بسيوني أستاذ لغويات في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وقد صدر لها عدد من الروايات غير الثلاثيات من بينها: "بائع الفستق"، و"دكتورة هناء"، و"الحب على الطريقة العربية"، و"مرشد سياحي"، و"سبيل الغارق"، وكانت رواية "ماريو وأبو العباس" اخر اصداراتها في سبتمبر من العام 2023. 

وقد تُرجمت أعمالها إلى اللغات الإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، واليونانية.


وقد سبق لها الفوز بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها "الدكتورة هناء"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق" وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، كما فازت بجائزة الدولة في التفوق فرع الآداب عام 2022.


ومن المزمع انعقاد فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب يوم 29 أبريل المقبل وحتى 5 مايو 2024 وتحل جمهورية مصر العربية ضيف شرف المعرض بينما تم اختيار نجيب محفوظ كشخصية العام.

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