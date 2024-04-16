سعر الذهب اليوم 16 - 4 - 2024

أسعار الذهب اليوم .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.
سعر الذهب يوم 16 - 4 - 2024
عيار 24 بيع 3,703 جنيهات شراء 3,737 جنيها
عيار 22 بيع 3,394 جنيها شراء 3,426 جنيها
عيار 21 بيع 3,240 جنيها شراء 3,270 جنيها
عيار 18 بيع 2,777 جنيها شراء 2,803 جنيهات
عيار 14 بيع 2,160 جنيها شراء 2,180 جنيها
عيار 12 بيع 1,851 جنيها شراء 1,869 جنيها
الاونصة بيع 115,159 جنيها شراء 116,225 جنيها
الجنيه الذهب بيع 25,920 جنيها شراء 26,160 جنيها
الكيلو بيع 3,702,857 جنيها شراء 3,737,143 جنيها
سعر الذهب يوم 15 - 4 - 2024
عيار 24 بيع 3,691 جنيها شراء 3,714 جنيها
عيار 22 بيع 3,384 جنيها شراء 3,405 جنيهات
عيار 21 بيع 3,230 جنيها شراء 3,250 جنيها
عيار 18 بيع 2,769 جنيها شراء 2,786 جنيها
عيار 14 بيع 2,153 جنيها شراء 2,167 جنيها
عيار 12 بيع 1,846 جنيها شراء 1,857 جنيها
الاونصة بيع 114,803 جنيها شراء 115,514 جنيها
الجنيه الذهب بيع 25,840 جنيها شراء 26,000 جنيه
الكيلو بيع 3,691,429 جنيها شراء 3,714,286 جنيها
سعر الذهب بالمصنعية
يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.