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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 16 - 4 - 2024

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب يوم 16 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,703 جنيهات  شراء 3,737 جنيها 
عيار 22 بيع 3,394 جنيها  شراء 3,426 جنيها 
عيار 21 بيع 3,240 جنيها  شراء 3,270 جنيها 
عيار 18 بيع 2,777 جنيها  شراء 2,803 جنيهات 
عيار 14 بيع 2,160 جنيها  شراء 2,180 جنيها 
عيار 12 بيع 1,851 جنيها  شراء 1,869 جنيها 
الاونصة بيع 115,159 جنيها  شراء 116,225 جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,920  جنيها شراء 26,160 جنيها 
الكيلو بيع 3,702,857  جنيها شراء 3,737,143 جنيها 

سعر الذهب يوم 15 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,691  جنيها شراء 3,714 جنيها 
عيار 22 بيع 3,384  جنيها شراء 3,405 جنيهات 
عيار 21 بيع 3,230  جنيها شراء 3,250 جنيها 
عيار 18 بيع 2,769  جنيها شراء 2,786 جنيها 
عيار 14 بيع 2,153  جنيها شراء 2,167 جنيها 
عيار 12 بيع 1,846 جنيها شراء 1,857 جنيها 
الاونصة بيع 114,803 جنيها  شراء 115,514 جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,840 جنيها شراء 26,000 جنيه 
الكيلو بيع 3,691,429 جنيها  شراء 3,714,286 جنيها 
 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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