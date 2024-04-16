سعر الذهب اليوم 16 - 4 - 2024

أسعار الذهب اليوم .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب يوم 16 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,703 جنيهات شراء 3,737 جنيها

عيار 22 بيع 3,394 جنيها شراء 3,426 جنيها

عيار 21 بيع 3,240 جنيها شراء 3,270 جنيها

عيار 18 بيع 2,777 جنيها شراء 2,803 جنيهات

عيار 14 بيع 2,160 جنيها شراء 2,180 جنيها

عيار 12 بيع 1,851 جنيها شراء 1,869 جنيها

الاونصة بيع 115,159 جنيها شراء 116,225 جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,920 جنيها شراء 26,160 جنيها

الكيلو بيع 3,702,857 جنيها شراء 3,737,143 جنيها

سعر الذهب يوم 15 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,691 جنيها شراء 3,714 جنيها

عيار 22 بيع 3,384 جنيها شراء 3,405 جنيهات

عيار 21 بيع 3,230 جنيها شراء 3,250 جنيها

عيار 18 بيع 2,769 جنيها شراء 2,786 جنيها

عيار 14 بيع 2,153 جنيها شراء 2,167 جنيها

عيار 12 بيع 1,846 جنيها شراء 1,857 جنيها

الاونصة بيع 114,803 جنيها شراء 115,514 جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,840 جنيها شراء 26,000 جنيه

الكيلو بيع 3,691,429 جنيها شراء 3,714,286 جنيها



الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.