وزير الخارجية السعودي يهاجم داعمي الاحتلال: لا مبرر لمنع وصول المساعدات لغزة

كيل بمكيالين

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ليست كافية وعلينا تسريع دخول المساعدات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن العالم تحرك مع مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة بينما يتجاهل مقتل أكثر من 33 ألفا حتى الآن.

وطالب الوزير :"نحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولا نريد مزيدا من النزاع في المنطقة".

وأضاف: "موت سكان غزة بسبب الجوع يؤكد أن النظام الدولي فشل بالمطلق في التعامل مع الوضع في القطاع ولا مبرر لمنع وصول المساعدات لسكان غزة وهناك كيل بمكيالين فيما يتعلق بمأساة القطاع".