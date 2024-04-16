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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيل بمكيالين

وزير الخارجية السعودي يهاجم داعمي الاحتلال: لا مبرر لمنع وصول المساعدات لغزة

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ليست كافية وعلينا تسريع دخول المساعدات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن العالم تحرك مع مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة بينما يتجاهل مقتل أكثر من 33 ألفا حتى الآن.

وطالب الوزير :"نحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولا نريد مزيدا من النزاع في المنطقة".

وأضاف: "موت سكان غزة بسبب الجوع يؤكد أن النظام الدولي فشل بالمطلق في التعامل مع الوضع في القطاع ولا مبرر لمنع وصول المساعدات لسكان غزة وهناك كيل بمكيالين فيما يتعلق بمأساة القطاع".

إطلاق النار إطلاق النار في غزة الأمير فيصل الأمير فيصل بن فرحان

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