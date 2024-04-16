عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على تفاصيل مهرجان التحرير الثقافي قبل انطلاقه بالجامعة الأمريكية

صدى البلد

ينطلق غدًا، الأربعاء 17 إبريل الجاري، مهرجان التحرير الثقافي الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرةبالتعاون مع دار نشر ومكتبة تنمية في مقر الجامعة القديم  بميدان التحرير، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 22 إبريل الجاري.

واعتمد المهرجان "القاهرة" ثيمة رئيسية له، وهو يضم عددًا كبيرًا من الفعاليات التي تتنوع ما بين معارض الكتاب والفوتوغرافيا والعروض الفنية والندوات النقاشية والجولات التفاعلية، وتقام فعالية الافتتاح بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء والكتاب والإعلاميين ورجال الأعمال والاستثمار والفنون.

برنامج الفعاليات يضم نقاشات راعى فيها التنوع في محتواه مع الحفاظ على ثيمة القاهرة الثرية جدًا في تناولها من مختلف الجوانب، إلى جانب معرض للكتاب يضم كتبا من مختلف دور النشر بخصومات كبيرة، ووصولا إلى الندوات التي تدور في فلك الثيمة الرئيسية للمهرجان ومنها ندوات: «القاهرة: راوي ورواية» يشارك فيها الكاتبان أشرف العشماوي وعمر طاهر ويديرها عمرو المعداوي، وهي تتناول الرواية في حكايات هؤلاء الأدباء كيف نقلوها، وكيف سجلتها صفحات التاريخ، وكيف يتفاعلون مع القاهرة ومحلاتها وأكلاتها.

وندوة عن الصحة النفسية في المدن الكبرى بمشاركة د. نبيل القط، والروائية ضحى عاصي، تتناول الحياة في مدينة قديمة وكبيرة مثل القاهرة التي رغم أنها توسع المدى أمام تنوع الفرص للنمو النفسي والازدهار والتنوع وتعدد الأدوار لكنها في الوقت نفسه تكون ضاغطة نفسيًا لقاطنيها لعدة أسباب منها الازدحام والبيئة والاقتصاد وغيرها. كذلك ندوة بعنوان «القاهرة تحكي مدنًا.. أم درمان ورام الله تتحدثان»، ويشارك فيها الأدباء إبراهيم نصر الله وحمور زيادة، يحاورهما مصطفى الطيب وهي ندوة تستعرض التحولات التي مرت بها المدينة والمواجهات التي فرضت على أهلها، وتناقش هوية مدينة القاهرة وطبقاتها التاريخية المتنوعة بعيون هؤلاء الأدباء.

txt

هيئة الكتاب تصدر الخطاب النسوي في العالم الثالث للدكتورة إكرام البدوي

txt

3 مصريين في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى لأفضل كتاب الطفل لعام 2024

إضافة إلى ندوة «القاهرة بين زمنين.. تحولات ومواجهات» يشارك فيها د. عماد أبو غازي، وحسن حافظ، ويحاورهما عبد العظيم فهمي، والتي تناقش هوية القاهرة وطبقاتها التاريخية المتنوعة والصراع المستمر بين الهوية والحداثة ومعاناة الناس وراء التألق المعماري منذ العصر الفاطمي كما تتطرق إلى الجدل حول هوية القاهرة المعمارية الذي دائمًا ما يثار. وندوة «التفاوت الإقتصادي في القاهرة» ويشارك فيها عمر الشنيطي ووائل جمال وتديرها سمر السعدني وهي ندوة تتناول التغيرات الإقتصادية في القاهرة وتأثيرها على الديموغرافيا والمجتمع.

كما يضم المهرجان عدد من الفعاليات التي تشتبك تفاعليًا مع القاهرة بشكل عام ومنطقة وسط القاهرة بشكل خاص حيث تضم الفعاليات جولات في شوارع وسط القاهرة تسعرض أبرز شوارعها وتقص حكايات هذه الشوارع وتتعرف على الطرز المعمارية بها، إضافة إلى جولات بالدراجات تجوب منطقة وسط القاهرة، ومعرض صور فوتوغرافيا لمنطقة وسط البلد تستعيد العديد من اللحظات التاريخية لوسط البلد وتحيى تاريخها المعماري الفريد.

مهرجان التحرير الثقافي الجامعة الامريكية بالقاهرة الجامعة الأمريكية الروائية ضحى عاصي العروض الفنية جائزة الملتقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط على 30 سنة

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

زواج شمس الكويتية سرا من رجل مجهول .. فيديوجراف

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

ترشيحاتنا

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات آخر العام للمراحل الثلاثة.. تعرف عليها

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك لجلسة 15 مايو

تكلفة تركيب الإنترلوك بشوارع الشرقية تتجاوز 150 مليون جنيه

مدبولي: تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة ودخولها الخدمة

المبعوث الأممي: قادة ليبيا لم يتفقوا على قوانين الانتخابات

بشأن إيران.. رسالة حاسمة من وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ