محافظ شمال سيناء يثمن دور الهلال الأحمر في استقبال المساعدات وإيصالها لغزة

ثمن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، الدور الكبير الذي يقوم به فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في استقبال المساعدات المتنوعة وإيصالها إلي قطاع غزة وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة شمال سيناء.



ونوه المحافظ - خلال استقباله مجلس إدارة الهلال الأحمر برئاسة الدكتور خالد زايد - بالدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني خلال أحداث غزة، خاصة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء .



من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، الشكر إلى محافظ شمال سيناء، على الدعم الكبير، وإلى وزيرة التضامن الاجتماعي، على تجديد الثقة في مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء .



واستعرض زايد، الجهود التي قام بها الهلال الأحمر المصري - خلال الفترة الماضية - من خلال تقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين واستقبال وتخزين وإيصال المساعدات لقطاع غزة، وإيفاد القوافل العلاجية وتوزيع المساعدات وتدريب المتطوعين الجدد وغيرها من الجهود.