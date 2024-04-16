مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لصالح الفلسطينيين بغزة

استقبل مطار العريش الدولي اليوم /الثلاثاء/ طائرة مساعدات إنسانية إماراتية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة .

وصرح مصدر مسئول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة تحمل على متنها 26.5 طن مساعدات غذائية وإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.



وقال المصدر إنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش ، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضاف أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم يبلغ 748 طائرة ،منها 608 طائرات مساعدات ، 140 طائرة وقود دولية.