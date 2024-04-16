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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان سلطان عمان في ضحايا السيول والأمطار

صدى البلد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسلطان عُمان هيثم بن طارق، في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق من بلاده.
وتقدم الملك سلمان -وفقا لقناة "العربية" الفضائية- بأحر التعازي وأصدق المواساة للسلطان هيثم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق، في أعقاب السيول والأمطار الغزيرة التي أسفرت عن سقوط وفيات ومفقودين، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظ شعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه.
من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية مماثلة للسلطان هيثم بن طارق، معربًا عن بالغ التعازي وصادق المواساة في ضحايا السيول والأمطار، سائلًا الله -تعالى- الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين.

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