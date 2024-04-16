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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 مناطق مستثناة.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات

جدول تخفيف الاحمال
جدول تخفيف الاحمال للكهرباء

جدول انقطاع الكهرباء.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن جدول تخفيف الأحمال للكهرباء  ، خاصة بعدما بدأت المحافظات الإعلان عن المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال المقرر تطبيقها اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل.

انقطاع الكهرباء 

عودة تخفيف الأحمال 

وحدد قرار مجلس الوزراء في نهاية شهر يوليو 2023، جداول مواعيد خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في المحافظات على مستوى الجمهورية، وتضمنت الجداول التي تم إعلانها وتطبيقها حتى بداية شهر رمضان، والتي سيعود العمل بها خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للضوابط والقواعد المعمول بها من قبل مجلس الوزراء، سيكون مواعيد تخفيف الأحمال يوميا بداية من اليوم من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرًا لمدة ساعتين لكل مجموعة من المجموعات.

وفيما يلي الجدول الزمني لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء:

  • من 11 صباحًا إلى 1 ظهرا.
  • من 1 ظهرا إلى 3 عصرا.
  •  من 3 مساء إلى 5 مساء.

4 مناطق مستثناء 

ويتم استثناء 4 مناطق وهي:

  •  مطروح.
  • شمال سيناء.
  • جنوب سيناء.
  • البحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.
انقطاع الكهرباء 

وفي السطور التالية يقدم موقع "صدى البلد" جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات…

كيفية التقدم بشكوى للكهرباء

  • يمكن تقديم الشكوى من خلال إرسالها عبر البرید ص. ب 73-بانوراما أكتوبر.
  • تقديم الشكوى بمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر
  • يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء.
  • أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
  • كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».
انقطاع الكهرباء 
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