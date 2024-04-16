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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الجوائز بالآلاف.. تفاصيل مسابقة تحدي القراءة الحرة لطلاب جامعة الأزهر

طالبات جامعة الأزهر
طالبات جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن تفاصيل مسابقة تحدي القراءة الحرة لطلاب وطالبات الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي تشارك فيها جميع الكليات.

 

وحددت جامعة الأزهر، موضوعات مسابقة تحدي القراءة الحرة، لتكون في قراءة الكتب الخمسة الآتية قراءة واعية، وهي:
- رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر

- كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي

- كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض

- كتاب نور اليقين في سيرة المرسلين للشيخ الخضري

- كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبدالله دراز

ويشترط في مسابقة تحدي القراءة الحرة بجامعة الأزهر، قراءة الكتب الخمسة المذكورة وتلخيص محتواها بإيجاز مع ذكر أهم نقاط القوة والضعف فيها وما تمت الاستفادة منه من خلال هذه الكتب.

ويشترط تلخيص الكتب الخمسة بكتابة يدوية وتسليم تلخيص الطلاب المشاركين بكشف معتمد بيانات الطالب أو الطالبة ومرفق صورة البطاقة في موعد أقصاه 15 يوليو 2024 لإدارة الأسر الطلابية بالجامعة.

على أن تكون التصفيات النهائية للمسابقة في قاعة الفلك بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة يوم 5 أغسطس 2024.

وخصصت جامعة الأزهر، مبلغ 140 ألف جنيه، قيمة الجوائز الكلية للفائزين في مسابقة تحدي القراءة الحرة.

جامعة الأزهر مسابقة تحدي القراءة الحرة قراءة الكتب قيمة الجوائز

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