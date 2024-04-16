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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد رمضان يثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان الجدل على صفحات السوشيال ميديا بسبب فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وظهر رمضان فى الفيديو وهو داخل طائرته الخاصة ويقوم بحلاقة شعره داخل الطائرة. 

 

وتسبب هذا الفيديو فى حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لهذا التصرف لمحمد رمضان.

 

آخر حفلات محمد رمضان 

وأحيا محمد رمضان مؤخرا حفلا غنائيا فى الجونة ضمن احتفالات المدينة بعيد الفطر وحضر الحفل عدد كبير من جمهوره هناك. 

 

وقدم رمضان خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الاعلانات التى قدمها فى شهر رمضان. 

 

حفل محمد رمضان فى دبي 

 

أحيا النجم محمد رمضان حفلا بدبي على مسرح ميديا سيتي رفع شعار كامل العدد  وخطف الأضواء  بصحبة الدي جي اصيل.

 

قدم رمضان في الحفل  أداء موسيقيا استثنائيا بحضوره الساحر وأغانيه الرائجة، وقضى مع الجمهور ليلة مليئة بالموسيقى والإثارة.

 

 الحفل نظمه منيرة العبد لله وقدمه الإعلامي محمد العويسي ، وديجيتال ماركتينج معتز صالح، ووصف الجمهور بأنه ليلة لا تُنسى مليئة بأغاني رمضان وعروض الرقص ومجموعات الموسيقى المميزة من قبل الدي جي الشهير أصيل، المعروف بأدائه وأسلوبه الموسيقي المبتكر.

 

أسر محمد رمضان الجماهير حول العالم بمزيجه الفريد من الموسيقى البوب والهيب هوب والموسيقى المصرية التقليدية موهبته المتعددة، بالإضافة إلى طاقته التي ضمنت تجربة مميزة لمحبيه من جميع الأعمار.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان

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