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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سواحل استراليا.. أرض غارقة كانت تعج بالحياة البشرية خلال العصر الجليدي الأخير

صدى البلد

عثر الباحثون على أكثر من 4000 قطعة أثرية، بما في ذلك أدوات حجرية ومواقد، تعود إلى ما بين 7000 و 11000 عام.

تظهر هذه القطع الأثرية أن المنطقة كانت مستوطنة بشرية نشطة للسكان الأصليين الأستراليين قبل أن تغمرها المياه بارتفاع مستوى سطح البحر.

نافذة على الماضي:

الاكتشاف يقدم معلومات قيمة عن حياة السكان الأصليين خلال العصر الجليدي، و كيفية تكيفهم مع البيئة الساحلية.

يسلط الضوء على أهمية المناطق الساحلية الغارقة كمصدر للبيانات الأثرية.

تحديات البحث:

يواجه الباحثون صعوبات في التنقيب في المناطق الغارقة بسبب الظروف المائية الصعبة.

يسعى العلماء لتطوير تقنيات جديدة لاستكشاف هذه المواقع الأثرية المهمة والحفاظ عليها.

أهمية الاكتشاف:

يثري الاكتشاف فهمنا لتاريخ السكان الأصليين الأستراليين وتواجدهم في القارة الأسترالية.

يدعو إلى ضرورة حماية التراث الثقافي الغارق و دراسته بشكل أكبر.

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