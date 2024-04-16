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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حدث فلكي فريد.. اندماج نجم نيوتروني مع جسم غامض

صدى البلد

نشرت مجلة "لايف ساينس" دراسة مثيرة تتناول رصد موجات الجاذبية الناجمة عن حدث فلكي نادر: اندماج نجم نيوتروني مع جسم غامض ذي كتلة صغيرة.

لغز الكتلة المفقودة:

يشير تحليل موجات الجاذبية إلى أن الجسم الغامض يمتلك كتلة أقل من الثقوب السوداء المعروفة، ولكنها أكبر من نجوم النيوترون النموذجية.

يثير هذا الاكتشاف تساؤلات حول طبيعة هذا الجسم الغامض وهويته، وهل هو نجم نيوتروني ضخم أم ثقب أسود صغير.

نافذة جديدة على الكون:

يعتبر هذا الاكتشاف الأول من نوعه، حيث لم يتم رصد اندماج بين نجم نيوتروني وجسم بهذا الحجم من قبل.

يفتح هذا الحدث نافذة جديدة على فهمنا للكون وتطور النجوم والأجسام المدمجة.

أهمية موجات الجاذبية:

تلعب موجات الجاذبية دوراً حاسماً في دراسة الأحداث الكونية العنيفة، مثل اندماج النجوم والثقوب السوداء.

تسمح لنا هذه الموجات "بالاستماع" إلى الكون بطريقة جديدة، وتوفر معلومات لا يمكن الحصول عليها من خلال الضوء.

البحث عن إجابات:

يسعى العلماء إلى فهم طبيعة هذا الجسم الغامض من خلال دراسة المزيد من موجات الجاذبية والبحث عن إشارات أخرى من هذا الحدث.

قد يساعد هذا الاكتشاف في تحسين نماذجنا عن تطور النجوم ومصيرها النهائي.

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