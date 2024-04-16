خبير: الأمير هاري قد لا يسامح العائلة المالكة أبدًا

وفقًا لخبير ملكي، فإن الأمير هاري قد لا يغفر أبدًا للعائلة المالكة بعد الطريقة التي عومل بها هو وزوجته ميجان ماركل.

ويعتقد الخبير أن هاري يشعر بالغضب والاستياء من عائلته، وأن هذا الغضب قد يمنعه من المصالحة معهم.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب مقابلة هاري وميغان الأخيرة مع أوبرا وينفري، والتي كشفا فيها عن تفاصيل صادمة حول حياتهما داخل العائلة المالكة، بما في ذلك مزاعم العنصرية والافتقار إلى الدعم في مواجهة الضغوط الإعلامية.

ويشير الخبير إلى أن هاري قد يشعر بالندم على قراره بالابتعاد عن العائلة المالكة، ولكنه في نفس الوقت يرى أنه لا يستطيع العودة إلى الحياة التي كان يعيشها من قبل.

مستقبل العلاقة بين هاري والعائلة المالكة:

يبقى مستقبل العلاقة بين هاري وعائلته غير واضح. فبينما أعرب بعض أفراد العائلة المالكة عن رغبتهم في المصالحة، يعتقد البعض الآخر أن الضرر الذي لحق بالعلاقة قد يكون غير قابل للإصلاح.

تأثير المقابلة على العائلة المالكة:

لا شك أن مقابلة هاري وميغان قد ألقت بظلالها على العائلة المالكة، وأثارت تساؤلات حول مستقبل النظام الملكي في بريطانيا. كما أنها سلطت الضوء على قضايا مهمة مثل العنصرية والصحة النفسية.