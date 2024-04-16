تحذير للنساء.. علامات شائعة تكشف الإصابة بمرض خطير

يتسبب التهاب بطانة الرحم فى تأخر الحمل والعقم، لذا من المهم اكتشافه بشكل مبكر، لأنه يمكن أن يؤثر على النساء في أي عمر بما في ذلك المراهقات.

التهاب بطانة الرحم عبارة عن حالة تنمو فيها أنسجة مشابهة لبطانة الرحم في أماكن أخرى، مثل المبيضين وقناتي فالوب وتعرف أيضا بـ بطانة الرحم المهاجرة.

أعراض التهاب بطانة الرحم



يمكن أن تختلف أعراض التهاب بطانة الرحم، تتأثر بعض النساء بشدة، بينما قد لا يكون لدى البعض الآخر أي أعراض ملحوظة.

ووفقا لما جاء فى موقع “NHS” نعرض بعض الأعراض الشائعة لبطانة الرحم هي:

ألم في أسفل البطن أو الظهر (ألم في الحوض) عادة ما يكون أسوأ خلال الدورة الشهرية

آلام الدورة الشهرية التي تمنعك من القيام بأنشطتك العادية

الألم أثناء أو بعد ممارسة الجنس

الألم عند التبول أو التبرز أثناء الدورة الشهرية

الشعور بالغثيان أو الإمساك أو الإسهال أو وجود دم في البول أو البراز أثناء الدورة الشهرية

صعوبة في الحمل

قد تكون لديك دورة شهرية غزيرة وقد تستخدمين الكثير من الفوط الصحية أو السدادات القطنية، أو قد تنزفين حتى ملابسك.

بالنسبة لبعض النساء، يمكن أن يكون لمرض بطانة الرحم تأثير كبير على حياتهن وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الاكتئاب .