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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعدم الرد على إيران.. وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا يتوجهان إلى إسرائيل

ديفيد كاميرون وأنالينا
ديفيد كاميرون وأنالينا بيربوك

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا سوف يصلان إلى إسرائيل في وقت مبكر من الصباح للضغط على تل أبيب لعدم الرد على إيران.

ووفقا للصحيفة سيصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت مبكر من الصباح في زيارة سريعة إلى إسرائيل، يلتقيان خلالها برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس.

وبحسب الصحيفة فقد تم تحديد زيارتهم قبل الهجوم الإيراني على إسرائيل لكن من الواضح الآن أنه سيتم مناقشة القضية.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تمارس ضغوا على إسرائيل لتجنب رد فعل ضد إيران.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل ايران الهجوم الإيراني على إسرائيل

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