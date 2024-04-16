انخفاض أسعار الخبز السياحي 25 % في الأسواق بالإسماعيلية

التزم بعض أصحاب المخابز في محافظة الإسماعيلية بعد تصريحات شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن خفض سعر رغيف الخبز السياحي بعد عيد الفطر المبارك بنسبة 25%، بدءًا من الاثنين 15 أبريل 2024.



حيث بادر بعضهم بالاعلان عن انخفاض سعر رغيف الخبر الحر على أرض الواقع من جنيه ونصف الي جنيه فقط لاغير للرغيف الواحد، وتعليق لافتات تشير لذلك أو من خلال التواصل مع المواطنين عبر منصاتهم الشخصية علي مواقع السوشيال ميديا.

وناشدت شعبة المخابز بغرفة الإسماعيلية التجارية أصحاب المخابز بإعادة النظر في تسعير منتجاتها بعد تراجع سعر الدقيق، بأكثر من 40%.



وكشف عبد الرؤوف العدوي صاحب مخبز العدوي واحدا من أقدم المخابز السياحية بمحافظة الإسماعيلية عن انخفاض في أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح من 20 الى 25%، بعد تراجع سعر الدقيق.

ولكنه أكد أن هناك نوعان من الدقيق الابيض، مطالبا الدولة بفرض الرقابة علي التجار وليس فقط إحكام سيطرتها علي أصحاب المخابز واصفهم بأنهم اخر « ايد».

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