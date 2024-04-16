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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلوفينيا وإسبانيا تتفقان على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

أعلنت سلوفينيا وإسبانيا اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 أنهما تتفقان على ضرورة الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية كوسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضافوا أنه يتعين عليهم أيضًا العمل على تخفيف معاناة سكان غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس في القطاع الفلسطيني، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا تناولنا سلسلة كاملة من الأسئلة - متى، وليس إذا، ولكن متى تكون أفضل لحظة للاعتراف بفلسطين".

ولم يذكر جولوب جدولا زمنيا قائلا إن الأمر لا يعتمد على سلوفينيا وإسبانيا وحدهما بل على عوامل دولية أخرى وأضاف أن سلوفينيا ستصوت في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معاناة سكان غزة الحرب بين إسرائيل وحماس رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب بيدرو سانشيز

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