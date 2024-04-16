خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

وقعت رابطة الأندية المحترفة غرامة على نادي الزمالك على عقب الأحداث التي شهدتها مبارة الزمالك والأهلي في القمة 127، والتي انتهت بفوز فوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدورى المصرى.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل العقوبة التي تعرض لها الزمالك بعد فوز الزمالك على الأهلي نتيجة الواقعة الغريبية التي شهدتها المبارة بإخفاء الكرات في مباراة القمة أمام الأهلي، وعن الغرامات والعقوبات التي تعرض لها الفارس الأبيض.

ويأتي فوز الزمالك على الأهلي في المره الأولي منذ 21 عام، حيث كانت آخر هزيمة الأهلي من الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري 2020، وسجل سيف الدين الجزيري هدفين الزمالك خلال اللقاء، وسجل أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد، الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة، ليأتي في المركز العاشر من 13 مباراة وبنفس رصيد الأهلي صاحب المركز التاسع ويتبقى الزمالك 4 مباريات مؤجلة بينما يتبقى 6 مباريات للأهلي