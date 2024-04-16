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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خبراء يحذرون مستخدمي واتساب من عمليات احتيال موسعة

تطبيق الدردشة WhatsApp
تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب

أصدر عددًا من الخبراء تحذيرًا عاجلًا لجميع مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب، من عمليات احتيال منتشرة والتي يمكن أن تؤدي إلى سرقة حسابات المستخدمين بالكامل.   

 

وحذرت هيئة  مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية البريطانية Action Fraud من أن عمليات الاحتيال تستهدف سرقة أموال المستخدمين من خلال رسائل مشبوهة تطلب الأكواد السرية الخاصة بالتطبيق. 

 

وتعتمد هذه العمليات على طلب الكود السري المكون من 6 أرقام للتحكم في حساب واتساب وسرقة جميع البيانات الشخصية وبالتالي سرقة الأموال والحسابات البنكية. 

 

ويحذر الخبراء من أن هذه العملية تعد واحدة من أكثر الطرق ذكاءً للوصول إلى حسابات المستخدمين الآمنين لتسليمهم رموز التحقق السرية و التحكم بها وحظر أصحابها من الوصول إليها.

 

ويستخدم المحتالون هذه العملية الاحتيالية للحصول على رمز المكون من 6 أرقام، وهو رمز مصادقة الثنائية، والذي يتيح لك تسجيل الدخول إلى حسابك لأنه يثبت أنك تمتلك رقم الهاتف.

 

ويتطلب التطبيق التحقق من خلال رمز مكون من 6 أرقام تم إنشاؤه عشوائيًا للسماح بربط جهاز جديد، وسيؤدي إرسال الرمز إلى المخترقين إلى منحهم حق الوصول.

 

 

WhatsApp واتساب عمليات احتيال رسائل مشبوهة الأكواد السرية طلب الكود السري

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